Италия

Мауро Тассотти поделился ожиданиям от матча против Сассуоло.

Ассистент главного тренера Дженоа Андрея Шевченко Мауро Тассоти прокомментировал предстоящий поединок 20 тура итальянской Серии А против Сассуоло.

"Конечно, у нас было несколько трудностей из-за отсутствия Андрея Шевченко. Были также некоторые трудности с полями, поэтому до конца года пришлось тренироваться на синтетике. Андрей следил за всем процессом каждый день.

Чемпионат двигается дальше и у нас больше нет места для такого количества ошибок, как было раньше. Мы хотели бы увидеть такую игру Дженоа, как с Аталантой. Сказал ребятам, что это должно стать нашей основой, начать все заново с этой точки.

Хефти уже тренируется с нами несколько дней. Он опытный игрок, так что давайте посмотрим, сможем ли он завтра выйти в стартовом составе или появится на поле со скамейки запасных. Мы надеемся, что его адаптация будет быстрой.

Читайте также: Тройка с минусом: итоги стартового отрезка Шевченко в Дженоа

В настоящее время Шевченко находится на изоляции. Мы с нетерпением ждем его возвращения. Я чувствую себя более уверенно, но я бы хотел, чтобы Андрей был рядом с нами на скамейке запасных. Это нужно ему и всей команде. Если он не сможет, то я готов взять на себя ответственность за руководство командой, чтобы игроки чувствовали всю мою поддержку.

В январе мы проведем важнейшие матчи против команд, которые находятся внизу турнирной таблицы. Они очень важны, так как в них мы не только можем набрать очки, но и отобрать их у них. Мы должны уметь извлекать выгоду из тех немногих шансов, которые у нас будут. Если мы играем от обороны, то нужно использовать те моменты, которые позволяет нам создать соперник.

Мы чувствуем ответственность и полностью осознаем трудности. Теперь мы полностью осознаем ситуацию, в которой мы оказались и знаем, что нам нужно сделать, чтобы добиться своей цели", — приводит слова Тассотти Calciomercato.

Матч Сассуоло — Дженоа состоится завтра, 6 января, в 17:30 по киевскому времени. После 19 игр Дженоа занимает 18 место, набрав 11 очков, а у Сассуоло 24 балла и 13 строчка.