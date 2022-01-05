Украинский тренер вылечился от заболевания.
Андрей Шевченко, getty images
05 января 2022, 20:32
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко сдал негативный тест на коронавирус, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
Ввиду этого, украинский специалист сможет руководить командой в ближайшем поединке против Сассуоло.
Изначально ожидалось, что Андрей Шевченко не успеет выздороветь к этой игре, а руководить командой будет Мауро Тассотти.
Отметим, что также коронавирусом болеет Доменико Кришито, но о его состоянии ничего не сообщается.
Матч Сассуоло — Дженоа состоится завтра, 6 января, в 17:30 по киевскому времени. После 19 игр Дженоа занимает 18 место, набрав 11 очков, а у Сассуоло 24 балла и 13 строчка.