Италия

Если в команде есть 13 футболистов, в том числе 1 вратарь — она должна играть.

Руководство Серии А намерено игнорировать запреты органов здравоохранения и будет засчитывать технические поражения командам, не я вившимся на матчи — сообщает Sport Mediaset.

В 20-м туре чемпионата Италии уже известно, что не состоятся четыре матча: Болонья — Интер (должен был начаться в четверг, 6 января, в 13:30 по киевскому времени), Аталанта — Торино (15:30), Салернитана — Венеция (19:30) и Фиорентина — Удинезе (21:45). Причина — органы здравоохранения отправили часть команд на карантин.

Однако Серия А добивается от правительства права игнорировать такие запреты, а поступать по регламенту: если команда в состоянии выставить на матч 13 профессионалов (из них хотя бы 1 вратарь), она должна играть. В противном случае ей будет засчитано поражение со счетом 0:3.

Остальные матчи 20-го тура (6 января) должны пройти в установленном порядке: Сампдория — Кальяри (13:30 по киевскому времени), Лацио — Эмполи (15:30), Специя — Верона (15:30), Сассуоло — Дженоа (17:30), Милан — Рома (19:30) и Ювентус — Наполи (21:45).