Италия

Футбольные чиновники до последнего будут стараться не ломать календарь.

Несмотря на стремительный рост числа заболевших футболистов, руководство Серии А во главе с Паоло Даль Пино не собирается идти навстречу командам и переносить матчи — сообщает Gazzetta dello Sport.

Салернитана, в составе которой уже 11 заболевших футболистов, обратилась с просьбой перенести матч 20-го тура против Венеции, но получила официальный отказ.

Стоит отметить, что в 19-м туре не состоялся матч Салернитаны против Удинезе, но тогда местные органы здравоохранения попросту запретили "морским конькам" ехать в Удине.

Также на решение медиков могут сослаться представители Наполи, которым предстоит выезд в Турин в гости к Ювентусу.

В любом случае Серия А намерена держаться до последнего, но не ломать календарь, в котором практически невозможно найти "окна" для перенесенных матчей.