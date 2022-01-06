Италия

Football.ua проводит голосование среди читателей, чтобы определить, ошибся ли арбитр в моменте с назначенным пенальти в ворота "волков".

В рамках 20 тура итальянской Серии А Милан на своем поле принимает приехавшую в гости Рому.

Уже на седьмой минуте, при счете 0:0, произошел довольно спорных эпизод, когда мяч попал в руку нападающему Ромы Тэмми Абрахаму после удара защитника Милана Тео Эрнандеса.

Главному арбитру встречи Даниэле Киффи подсказали, чтобы была рука и он пошел смотреть повтор. После просмотра повтора Киффи показал желтую карточку Абрахаму и назначил пенальти, который уверенно реализовал форвард "россонери" Оливье Жиру.

Предлагаем нашим читателям проголосовать и определить, было ли в данном моменте нарушение правил.

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