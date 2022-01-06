Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов накануне важной игры Серии А.
алессио романьоли, getty images
06 января 2022, 12:04
Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на европейский футбол.
Так, Милан объявил о еще трех случаях заражения коронавирусом накануне поединка Серии А против Ромы. Официальный сайт команды не разглашает информацию об именах заболевших, однако по информации Sky Italia в число заболевших вошли Фикайо Томори, Давиде Калабрия и Алессио Романьоли.
Все футболисты чувствую себя хорошо и находятся на самоизоляции. Болезнь протекает бессимптомно.
Напомним, поединок состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.