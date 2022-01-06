Италия

Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов накануне важной игры Серии А.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на европейский футбол.

Так, Милан объявил о еще трех случаях заражения коронавирусом накануне поединка Серии А против Ромы. Официальный сайт команды не разглашает информацию об именах заболевших, однако по информации Sky Italia в число заболевших вошли Фикайо Томори, Давиде Калабрия и Алессио Романьоли.

Все футболисты чувствую себя хорошо и находятся на самоизоляции. Болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, поединок состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.