Футболисты итальянского клуба ушли на самоизоляцию.
чиприан тэтэрушану, getty images
05 января 2022, 10:52
Милан объявил о двух положительных результатах тестирования на коронавирус.
Один из таких футболистов стал Чиприан Тэтэрушану. Имя второго игрока не называется по просьбе самого футболиста.
Кроме того, в женской команде Милана также зафиксировано три случая заражения COVID-19. Все футболисты были немедленно отправлены на самоизоляцию, а также клуб проинформировал компетентные органы.
Следующий матч Милан проведет против Ромы в четверг, 6 января в 19:30.
Ранее сообщалось, что матч Ювентус — Наполи может быть перенесен из-за коронавируса.