Италия

Футболисты итальянского клуба ушли на самоизоляцию.

Милан объявил о двух положительных результатах тестирования на коронавирус.

Один из таких футболистов стал Чиприан Тэтэрушану. Имя второго игрока не называется по просьбе самого футболиста.

Кроме того, в женской команде Милана также зафиксировано три случая заражения COVID-19. Все футболисты были немедленно отправлены на самоизоляцию, а также клуб проинформировал компетентные органы.

Следующий матч Милан проведет против Ромы в четверг, 6 января в 19:30.

Ранее сообщалось, что матч Ювентус — Наполи может быть перенесен из-за коронавируса.