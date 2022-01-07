Италия

Итальянский специалист поделился своими мыслями после игры с Ромой.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал победу своей команды в матче 20 тура итальянской Серии А против Ромы (3:1).

"Я был уверен, что сегодня мы сыграем хорошо. Команде нужен был перерыв. Победа — отличный сигнал, которым мы должны руководствоваться во второй половине сезона.

К счастью, у нас восстанавливаются некоторые игроки, а Ребич хоть и не играл, но чувствует себя уже лучше. Тренировать этих ребят — одно удовольствие, они всегда готовы прогрессировать и много работать. Я доволен игрой, но нам нужно оставаться сосредоточенными, потому что через два дня у нас будет еще одна важная игра.

Это важная победа, но у нас есть цель — набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. У нас был хороший старт, теперь мы должны продолжить в том же духе и сосредоточиться на следующем матче", — приводит слова Пьоли Football-Italia.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Рома.