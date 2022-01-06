Италия

Команда Стефано Пьоли набрала 45 очков и поближе подобралась к лидеру итальянской Серии А.

В поединке 20 тура итальянской Серии А Милан на своем поле одержал победу над Ромой со счетом 3:1.

Уже на седьмой минуте встречи команда Стефано Пьоли получила право на пробитие пенальти. Мяч попал в руку Абрахаму после удара Эрнандеса. Главный арбитр матча Даниэле Киффи после просмотра повтора показал желтую карточку Абрахаму и назначил пенальти, который уверенно реализовал форвард "россонери" Жиру.

Спустя девять минут Жиру перехватил плохой пас на вратаря от Виньи и обыграв Патрисиу, пробил в штангу. Мяч отлетел прямо на ногу Мессиаса, который не промахнулся и удвоил преимущество в счете для Милана.

Команда Жозе Моуриньо не потерялась не поле и смогла отыграть один мяч в концовке первого тайма, когда на 40 минуте Абрахам подставил ногу в центре штрафной после дальнего удара от Пеллегрини и мяч полетел прямо в ворота — Меньян вручить не смог.

В середине второго тайма "волки" остались в меньшинстве, после того как вторую желтую карточку получил Карсдорп. "Россонери" этим воспользовались и спустя восемь минут вышедший на замену Леау использовал скидку Ибрагимовича, чтобы установить окончательный счет на табло — 3:1.

В самой концовке матча, уже в компенсированное время Манчини проиграл забег Леау, который ворвался в штрафную Ромы, где получил удар сзади по ногам. Арбитр назначил пенальти и выдал защитнику "волков" красную карточку. Однако вышедший на замену Ибрагимович не смог переиграть Патрисиу с одиннадцатиметровой отметки.

После 20 игр Милан набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от Интера на один балл, но у "нерадзурри" есть игра в запасе. У Ромы 32 очка и седьмая строчка.

Милан — Рома 3:1

Голы: Жиру, 8 (с пенальти), Мессиас, 17, Леау, 82 — Абрахам, 41.

Милан: Меньян — Флоренци (Конти, 78), Калулу, Габбья, Эрнандес — Тонали, Крунич (Бакайоко, 64) — Салемакерс (Леау, 64), Диас (Мальдини, 88), Мессиас — Жиру (Ибрагимович, 78).

Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Мхитарян, Верету (Афена-Гьян, 71), Пеллегрини (Эль Шаарави, 71), Винья (Кристанте, 71) — Дзаньоло (Перес, 85), Абрахам (Шомуродов, 76).

Предупреждения: Эрнандес, Крунич — Абрахам, Дзаньоло, Карсдорп, Кристанте.

Удаления: Карсдорп, 74, Манчини, 90+3.

На 90+4 минуте Ибрагимович (Милан) не реализовал пенальти.