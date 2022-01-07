Италия

Хавбек "старой синьоры" подвел итоги матча против Наполи.

Полузащитник туринского Ювентуса Мануэль Локателли прокомментировал ничейный результат в поединке 20 тура итальянской Серии А против Наполи (1:1).

"Думаю, мы немного расстроены, потому что очень хотели победить. Жаль, что мы пропустили первыми.

Мы играли интенсивно, как просил наш тренер, и пытались делать это в течение 90 минут, чтобы взять важные очки.

Это важный месяц, и он может стать решающим, потому что есть несколько матчей с конкурентами, и нам нужно набрать как можно больше очков", — приводит слова Локателли Football-Italia.

Отметим, что в январе Ювентус сыграет с Ромой, Удинезе и Миланом, а 12 января "старую синьору" ждет матч за Суперкубок Италии против миланского Интера.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор Ювентус — Наполи.