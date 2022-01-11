Италия

Хозяева из-за вспышки коронавируса были вынуждены играть практически молодежным составом.

Новые положения регламента Серии А, принятые перед 21 туром чемпионата, вынудили многие команды выходить на матчи в ослабленном составе, что порой сказывалось на результатах.

Удинезе, проигравший дома Аталанте 2:6, подал протест на результат и обратился в спортивный трибунал, недовольный новыми положениями регламента Серии А — сообщил официальный сайт клуба.

Согласно новым правилам, команда обязана выйти на матч, если может выставить минимум 13 здоровых футболистов (1 вратарь), из которых минимум 9 должны иметь профессиональные контракты (1 вратарь).

Ранее нововведение возмутило президента Торино Урбано Каиро, заявившего что такими действиями руководство лиги понижает престиж чемпионата Италии и привел в пример АПЛ, которая предпочитает переносить матчи, чем выпускать на поле "детей" и "любителей" в форме солидных клубов.

В Италии до сих пор не решена судьба матча 19-го тура Удинезе — Салернитана и четырех поединков 20-го тура, в которых команды не явились из-за запрета органов здравоохранения.