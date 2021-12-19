Команда из Глазго в финальной встрече турнира одолела Хиберниан.
ФК Селтик
19 декабря 2021, 22:20
Селтик выиграл Кубок шотландской лиги, обыграв в финале Хиберниан со счетом 2:1.
Победу команде из Глазго принесли забитые мячи в исполнении японского форварда Кего Фурухаси, который оформил дубль. В составе проигравших единственный гол в свой актив записал Пауль Ханлон.
Таким образом, Селтик в 20 раз в своей истории стал победителем турнира, но рекорд по количеству завоеванных трофеев в Кубке шотландской лиги принадлежит Рейнджерсу — 27 раз.
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