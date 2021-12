Селтик выиграл Кубок шотландской лиги, обыграв в финале Хиберниан со счетом 2:1.

Победу команде из Глазго принесли забитые мячи в исполнении японского форварда Кего Фурухаси, который оформил дубль. В составе проигравших единственный гол в свой актив записал Пауль Ханлон.

