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"Кельты" нашли трех новых исполнителей в Джей-Лиге.

Полузащитники Рео Хатате, Дайдзен Маеда и Йосуке Идегучи пополнили состав Селтика — сообщил официальный сайт вице-чемпиона Шотландии.

24-летний Маеда ранее выступал за Йокогама Маринос под руководством экс-тренера Селтика Анге Постецоглу, 25-летний Идегучи играл в Гамба Осака, а Хатате скауты «кельтов» нашли в Кавасаки Фронтале.

На счету Идегучи 15 матчей (2 гола) за национальную сборную Японии, Маеда провел 2 поединка (0 голов), а Хатате выступал лишь за олимпийскую и студенческую команды Страны восходящего Солнца