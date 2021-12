Полузащитники Рео Хатате, Дайдзен Маеда и Йосуке Идегучи пополнили состав Селтика — сообщил официальный сайт вице-чемпиона Шотландии.

🛬🆕 From @J_League_En to #CelticFC 🟢⚪



🇯🇵 Reo Hatate

🇯🇵 @M_daizen_1020

🇯🇵 Yosuke Ideguchi



Introducing our new #JapaneseBhoys 🙌 pic.twitter.com/y8ZdI6JLDg