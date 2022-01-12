Италия

Наставник "старой синьоры" поделился своими мыслями перед игрой с миланским Интером.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий поединок за Суперкубок Италии против миланского Интера.

"Некоторые игроки не успеют восстановиться. Бонуччи будет доступен, но он не сможет отыграть 90 минут, Алекс Сандро выздоровел, Данило вернется на следующей неделе.

Перин будет стоять на воротах, так как у Щесны все еще нет сертификата о вакцинации. Все игроки привиты, но Войцех был последним, и он прибудет на стадион в последний момент, поэтому он останется на скамейке запасных.

На днях я посмотрел рейтинги игроков в La Gazzetta dello Sport. Я не хочу никого критиковать, но оценка Ругани была чрезмерной, и я считаю, что он был лучшим игроком на поле против Ромы. Он провел хорошую игру.

Я также разговаривал с Кьезой после игры и вчера утром. Мне жаль его и итальянский футбол, но такое случается. Он молод и у него есть время восстановиться. Он чувствует себя хорошо, психологически в порядке.

Нам нужно улучшить качество передач и быть более спокойными. Мы часто торопимся в обороне и не должны этого делать. Мы должны прибавлять. Интер — крепкая команда, и нам нужно выжать максимум из каждого эпизода. Мы должны выиграть игру и стать более сплоченной командой.

Все может случиться в одноматчевом противостоянии, но лигу обычно выигрывает лучшая команда. Мы должны догнать тех, кто наверху турнирной таблицы, и тогда посмотрим, сможем ли мы побороться за титул в следующем сезоне", — приводит слова Аллегри Football-Italia.

Напомним, матч Интер — Ювентус состоится сегодня, 12 января, в 22:00 по киевскому времени.