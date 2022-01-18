Италия

Немецкий специалист попробует спасти "грифонов" от вылета из Серии А.

Бывший главный тренер Вольфсбурга Бруно Лаббадиа в ближайшее время станет наставником Дженоа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 55-летний немецкий специалист станет заменой Андрея Шевченко, которого уволили с поста главного тренера "грифонов" несколько дней назад.

Последним местом работы Лаббадии была берлинская Герта, которую он покинул в январе прошлого года. До этого он работал с Вольфсбургом, Штутгартом и Гамбургом.

Напомним, вчера Дженоа провела первый матч после увольнения Шевченко и проиграла Фиорентине со счетом 0:6. После 22 игр у "грифонов" 12 баллов и 19 строчка.