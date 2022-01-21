Италия

Общее количество заболевших растет с каждым тестированием.

Поединок 23-го тура итальянской Серии А между Венецией и Интером находится под угрозой срыва.

Как передает Football Italia, в стане "аранчинонероверди" общее число заболевших среди футболистов и персонала клуба достигло 15-ти человек.

На данный момент неизвестно, сколько именно футболистов сдали положительный тест и если окажется, что их число достигло девяти, то это позволит официально перенести игру в соответствии с новым ковид-протоколом.

Отметим, что под вопросом также находится матч Салернитаны и Наполи из-за большого количества зараженных в составе команды из Салерно.

Матч Интер — Венеция должен состояться завтра в 19:00 по киевскому времени.

Ранее в АПЛ заявили о разработке нового механизма отсрочки матчей на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Англии.