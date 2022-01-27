Италия

Личность игроков, которые были отправлены на карантин, не раскрывается.

Венеция на своем официальном сайте объявила о четырех случаях заражения коронавирусом.

Команда не стала раскрывать имена футболистов, но отметила, что все футболисты, сдавшие положительные тесты на коронавирус, были отправлены на карантин.

Также отмечается, что один из игроков, который ранее сдал отрицательный тест на COVID-19. После медицинского обследования он вернется к работе. Помимо него еще четыре игрока продолжают находится на самоизоляции.

Ближайший матч Венеция должна провести против Наполи. Игра запланирована на 6 февраля.

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