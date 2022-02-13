Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Милан – Сампдория, Getty Images
13 февраля 2022, 19:19
Милан в поединке 25 тура итальянской Серии А на своем поле минимально обыграл Сампдорию со счетом 1:0.
Единственный и победный гол был забит на восьмой минуте встречи, когда вратарь "россонери" Майк Меньян выбил мяч точно на Рафаэля Леау, который поразил ворота соперника.
Благодаря этому Милан вышел на первое место в Серии А, а украинский нападающий Сампдории Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.
Обзор матча:
Милан – Сампдория 1:0
Гол: Рафаэль Леау, 8.
Милан: Меньян – Калабрия, Томори, Романьоли, Флоренци (Калулу, 89) – Тонали, Беннасер (Крунич, 75) – Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Рафаэл Леау (Ребич, 57) – Жиру.
Сампдория: Фальконе – Берешиньски, Маньяни, Колли, Мурру (Ауджелло, 53) – Конти (Роналду Виейра, 53), Кандрева (Сабири, 85), Ринкон (Квальярелла, 73), Торсбю (Экдаль, 53) – Сенси – Капуто.
Предупреждения: Браим Диас, Романьоли, Беннасер – Ринкон.