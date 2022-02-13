Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Милан в поединке 25 тура итальянской Серии А на своем поле минимально обыграл Сампдорию со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит на восьмой минуте встречи, когда вратарь "россонери" Майк Меньян выбил мяч точно на Рафаэля Леау, который поразил ворота соперника.

Благодаря этому Милан вышел на первое место в Серии А, а украинский нападающий Сампдории Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.

Обзор матча:

Милан – Сампдория 1:0

Гол: Рафаэль Леау, 8.

Милан: Меньян – Калабрия, Томори, Романьоли, Флоренци (Калулу, 89) – Тонали, Беннасер (Крунич, 75) – Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Рафаэл Леау (Ребич, 57) – Жиру.

Сампдория: Фальконе – Берешиньски, Маньяни, Колли, Мурру (Ауджелло, 53) – Конти (Роналду Виейра, 53), Кандрева (Сабири, 85), Ринкон (Квальярелла, 73), Торсбю (Экдаль, 53) – Сенси – Капуто.

Предупреждения: Браим Диас, Романьоли, Беннасер – Ринкон.