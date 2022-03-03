Италия

Пошуки нових інвесторів для “нерадзурі” ніяк не стосуються Ньюкасла.

Керівництво Інтера продовжує пошуки нових інвесторів для клуба, однако інформація про те, що чемпіон Італії цікавить власників Ньюкасла, не відповідає дійсності — повідомляє Calciomercato.it.

“Я не знаю, чому ці чутки з'являються, — здивувалася Аманда Стейвлі, яка входить до ради директорів Ньюкасла. — Зараз нас цікавить лише Ньюкасл, та ми не маємо наміру пускати гроші на вітер”.

“Навіть коли ми тільки почали шукати собі клуб, Інтер не входив до переліку кандидатів”.

Раніше Стейвлі казала, що власники Ньюкасла могли придбати Мілан або Інтер, але їм не сподобався хаос, який панує в італійському футболі.