Италия

Італієць сподівається, що звичайні росіяни проти дій свого уряду.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні висловився щодо російського вторгнення в Україну.

"Ситуація драматична. Спорт зазвичай об'єднує, а не роз'єднує. Зрозуміло, що спорт може допомогти, але всі ми переживаємо непрості часи, а насамперед звичайно, це стосується українського народу. Ми намагаємося щось зробити для українців, знаючи, як вони зараз страждають.

Я думаю, що в Росії також більшість людей проти війни і того, що відбувається. Коли ти думаєш про це, ти думаєш, що це неправда, це важко для всіх", — наводить слова Манчіні Football-italia.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!