Италия

Захисник Мілану поділився планами на цей рік.

Фікайо Томорі не потрапив до списку збірної Англії на березневі товариськи зустрічи, але сподівається все ж таки поїхати на чемпіонат світу до Катару, причому після того, як виграє чемпіонат Італії — повідомляє Football Italia.

“Коли я переходив до Мілану, то, звісно, знав про його неймовірну історію, — каже Томорі. — Але тепер я відчуваю, що виріс, як гравець, та й уся команда додала. Вважаю, що нам по силам і самім щось виграти”.

“Мене не викликали на березневий збір, але це мене не дуже засмутило, бо я знаю, що на моєї позиції в Англії дуже багато гарних гравців. Але я сподіваюсь, що до чемпіонату світу доведу свою необхідність команді”.

“Мілан може виграти чемпіонат та Кубок Італії, тож, якщо це вдастся, мої шанси привернути до себе увагу зростуть. Тож будемо продовжувати намагатися виграти кожну наступну гру”.

Мілан очолює турнирну таблицю Серії А, випереджаючи Наполі на 3 очки, та вийшов до напівфіналу Кубку Італії.

Нагадаємо, що збірна Англії проведе за цей період дві товариські гри на своєму полі: проти Швейцарії (26.03) та Кот-д’Івуару (29.03).