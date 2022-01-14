Италия

Защитник Милана не смог доиграть поединок против Дженоа.

Фикайо Томори, вернувшийся в состав Милана после коронавируса, уже на 24-й минуте покинул поле из-за травмы в матче 1/8 финала Кубка Италии против Дженоа.

Томори понадобилась помощь врачей из-за проблем с левым коленом. Характер повреждения и время восстановления пока неизвестны.

"Дьяволы" из-за травм, коронавируса и "командировок" на Кубок Африки не смогли использовать в матче против Дженоа Ибрагимовича, Калабрию, Кьера, Романьоли, Кастильехо, Пеллегри, Кессье, Балло-Туре и Беннасера.

В четвертьфинале Кубка Италии Милан встретится с победителем пары Лацио — Удинезе 9 февраля.