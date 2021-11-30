Италия

Вице-президент Ювентуса высказался о текущих проблемах клуба.

Прокуратура Италии начала проверку относительно финансовой отчетности Ювентуса, выдвинув обвинения в фальсификации реального дохода клуба и отмывании денег.

Вице-президент туринцев Павел Недвед уверен, что проблемы клуба не коснутся футболистов.

"Заявление клуба опубликовано и я не знаю, что к нему добавить. Разбирательство не должно коснуться футболистов, у нас было достаточно трудностей в истории клуба.

Мы гордимся тем, что представляем Ювентус и это не самое страшное, что могло с нами произойти", — приводит слова функционера Sky Italia.

Ранее президент холдинга Exor, который владеет контрольным пакетом акций клуба, также сделал заявление относительно сложившейся ситуации.