Вице-президент Ювентуса высказался о текущих проблемах клуба.
павел недвед и фабио паратичи, getty images
30 ноября 2021, 22:59
Прокуратура Италии начала проверку относительно финансовой отчетности Ювентуса, выдвинув обвинения в фальсификации реального дохода клуба и отмывании денег.
Вице-президент туринцев Павел Недвед уверен, что проблемы клуба не коснутся футболистов.
"Заявление клуба опубликовано и я не знаю, что к нему добавить. Разбирательство не должно коснуться футболистов, у нас было достаточно трудностей в истории клуба.
Мы гордимся тем, что представляем Ювентус и это не самое страшное, что могло с нами произойти", — приводит слова функционера Sky Italia.
Ранее президент холдинга Exor, который владеет контрольным пакетом акций клуба, также сделал заявление относительно сложившейся ситуации.