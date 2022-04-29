Италия

Але швед скоріш за все розпочне матч у запасі.

Напередодні вкрай важливого матчу 35 туру Серії А до тренувань повернулися Златан Ібрагімович та Ісмаель Беннасер — повідомляє Sport Mediaset.

Беннасер відновився після розтягнення, а Ібрагімович поступово набирає форму після численних пошкоджень, які переслідують його в цьому сезоні.

Очікується, що Ісмаель розпочне матч проти Фірентини з перших хвилин, а Златан в черговий раз буде страхувати Олів'є Жиру.

Напередодні директор Фіорентини звинуватив Мілан в неповазі.

Матч Мілан — Фіорентина відбудеться у неділю, 1 травня. Початок о 16:00 за київським часом.