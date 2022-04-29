Але швед скоріш за все розпочне матч у запасі.
Ісмаель Беннасер готовий до бою, Getty Images
29 апреля 2022, 15:55
Напередодні вкрай важливого матчу 35 туру Серії А до тренувань повернулися Златан Ібрагімович та Ісмаель Беннасер — повідомляє Sport Mediaset.
Беннасер відновився після розтягнення, а Ібрагімович поступово набирає форму після численних пошкоджень, які переслідують його в цьому сезоні.
Очікується, що Ісмаель розпочне матч проти Фірентини з перших хвилин, а Златан в черговий раз буде страхувати Олів'є Жиру.
Напередодні директор Фіорентини звинуватив Мілан в неповазі.
Матч Мілан — Фіорентина відбудеться у неділю, 1 травня. Початок о 16:00 за київським часом.