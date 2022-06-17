Италия

Півзахисник може змінити клубну прописку.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок після гарного сезону привернув увагу іноземного клубу.

Як повідомляє видання Calcioline, український футболіст перебуває у списку інтересів Дженоа. Команда за підсумками сезону вилетіла до Серії В.

Джерело стверджує, що генуезці перебувають у пошуках посилення складу відразу на кількох позиціях, а Піхальонок — у числі трансферних цілей.

Також повідомляється, що перехід Олександра Піхальонка оцінюється у 2,5 мільйона євро.

У сезоні-2021/22 Піхальонок провів 14 матчів в УПЛ: на його рахунку п'ять голів та три асисти.

Нагадаємо, що Шахтар має опцію викупу Піхальонка.