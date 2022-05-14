Украина

Хавбек Дніпра-1 відзначився голом у дебютному матчі за збірну України.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч прокоментував дебют півзахисника Олександра Піхальонка у складі збірної України у товариському матчі проти Борусії М (2:1).

"Одразу було видно, що він по-іншому б'є по м'ячу. Його мізки розуміють на пять секунд швидше за інших.

Він не є дуже потужним гравцем, але все робить за рахунок інтелекту. Подивіться на його пас перед голом. Цей дотик коштує мільйон", — наводить слова Йовічевіча ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, збірна України продовжує підготовку до матчу проти Шотландії та у вівторок, 17 травня, проведе товариський поєдинок з італійським Емполі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія М — Україна.