Італія

Сенегальський форвард продовжить кар'єру в Італії.

Салернітана на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Вільярреала Булає Діа.

Орендна угода з 25-річним сенегальцем розрахована до кінця сезону. Також у контракт включення опція викупу футболіста, який виступатиме під 29 номером.

Минулого сезону Діа провів 35 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Довбик може перейти до Салернітани.