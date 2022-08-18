Сенегальський форвард продовжить кар'єру в Італії.
Булає Діа, ФК Салернітана
18 серпня 2022, 21:39
Салернітана на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Вільярреала Булає Діа.
Орендна угода з 25-річним сенегальцем розрахована до кінця сезону. Також у контракт включення опція викупу футболіста, який виступатиме під 29 номером.
Минулого сезону Діа провів 35 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Довбик може перейти до Салернітани.