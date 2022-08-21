Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Сассуоло Джакомо Распадорі.

Орендна угода з 22-річним італійцем розрахована до кінця сезону. Контракт включає опцію викупу футболіста.

Минулого сезону Распадорі провів 38 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав шість результативних передач. Також він уже провів дві гри у цій кампанії.

Раніше Наполі оголосив про перехід Ндомбеле.