22-річний італієць змінив клубну прописку.
Джакомо Распадорі, ФК Наполі
21 серпня 2022, 00:45
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Сассуоло Джакомо Распадорі.
Орендна угода з 22-річним італійцем розрахована до кінця сезону. Контракт включає опцію викупу футболіста.
Минулого сезону Распадорі провів 38 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав шість результативних передач. Також він уже провів дві гри у цій кампанії.
Раніше Наполі оголосив про перехід Ндомбеле.