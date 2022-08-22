Італія

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку чемпіонату Італії.

У другому турі італійської Серії А пройшов матч між Аталантою та Міланом, який завершився з нічийним рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині, коли результативним ударом з лінії штрафного майданчика відзначився українець Руслан Маліновський. Однак у середині другого тайму "росонері" відігралися зусиллями Ісмаеля Беннасера.

Огляд матчу

Аталанта — Мілан 1:1

Голи: Маліновський, 29 — Беннасер, 69

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Джимсіті (Околі, 82) — Гатебур, Копмейнерс, де Роон, Мехле (Дзортеа, 88) — Маліновський (Лукман, 73), Пашалич (Скальвіні, 73) — Сапата (Муріель, 72).



Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 84), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас (Салемакерс, 66), Діас (Де Кетеларе, 58), Леау (Орігі, 66) — Ребич (Жиру, 58).



Попередження: Толой, Гатебур, Джимсіті, де Роон — Ребич, Тоналі, Ернандес.

Джерело: MEGOGO.