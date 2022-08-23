Італія

Нове екіпірування виконане в оливково-зеленому кольорі з неоново-жовтими елементами.

Мілан на своєму офіційному сайті презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Puma виконане в оливково-зеленому кольорі з неоново-жовтими елементами.

Нова форма натхненна містом Міланом, про що йдеться у заяві "россонері".

Нагадаємо, у новому сезоні італійської Серії А Мілан стартував із перемоги над Удінезе (4:2), а також з нічиї проти Аталанти (1:1), у матчі, в якому голом відзначився українець Руслан Маліновський.