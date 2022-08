Мілан на своєму офіційному сайті презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Puma виконане в оливково-зеленому кольорі з неоново-жовтими елементами.

Art, fashion, football; the essence of Milan 🙌

Our 2022/23 @pumafootball Third Kit in all its glory 🔴⚫️#ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/KiMXQbzbeK