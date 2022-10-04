Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу 8-го туру Серії А.

У матчі восьмого туру чемпіонату Італії Удінезе здобув вольову звитягу над Вероною (3:1). Ця перемога стала для "фріульців" шостою поспіль.

Зазначимо, що після матчу підопічні Андреа Соттіла повернулися на третє місце, обійшовся Лаціо та Мілан. "Елліни" у свою чергу знаходяться у зоні вильоту, а саме на 18 сходинці.

Огляд матчу:





Верона - Удінезе 1:2

Голи: Дойг, 23 — Бету, 70, Бійол, 90+3.

Верона: Монтіпо — Чеккеріні, Гюнтер, Хієн — Дойг (Джурич, 84), Велозу, Тамезе, Лазович (Хрустич, 73) — Верді (Депаолі, 73) — Анрі (Лазанья, 84), Пікколі (Каллон, 62).

Удінезе: Сільвестрі — Перес (Ебосс, 58), Бійол, Бекао — Удогі, Макенго (Самарджич, 58), Сілва, Ловрич (Арслан, 67), Перейра — Деулофеу (Несторовскі, 81), Саксесс (Бету, 58).

Попередження: Велозу, Анрі, Депаолі — Перес, Бекао, Перейра.