Італія

Бельгієць точно не зіграє проти Баварії та Ювентуса.

Форвард Челсі Ромелу Лукаку, який перебуває в оренді у міланському Інтері, знову отримав травму. Футболіст пошкодив м'язи.

Повністю діагноз бельгійця звучить як "ушкодження міотендинозного рубця підколінного сухожилля лівого стегна", повідомляє Sky Italia. Причина такої неприємності, ймовірно, криється у надмірному бажанні Лукаку якнайшвидше повернутися на поле і великій інтенсивності, з якої він працював після минулої травми.

Наразі точно відомо, що 29-річний футболіст не зіграє проти Баварії у матчі Ліги чемпіонів (1 листопада о 22:00) та проти Ювентуса у Серії А (6 листопада о 21:45). Участь Лукаку на катарському Мундіалі — під питанням.

Також видання повідомляє, що у понеділок першу частину тренування пропустив Едін Джеко. Втім, це лише захисна міра через удар по нозі, який боснієць отримав у суботньому матчі проти Сампдорії (3:0).

Нагадаємо, після відновлення Лукаку фанати Інтера зустріли його свистом.