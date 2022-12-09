Італія

Наразі футболіст виступає за міланців на правах оренди.

Міланський Інтер планує підписати повноцінну угоду з центральним захисником Франческо Ачербі, права на якого досі належать Лаціо. Цю інформацію оприлюднив авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

"Інтер працює над підписанням постійної угоди з Франческо Ачербі у кінці сезону. Центральний захисник хоче і буде прагнути залишитися. Лаціо вимагає 3,5-4 мільйони євро за його продаж, але "нерадзуррі" хочуть заплатити менше (близько 1,5 мільйона євро, якщо Інтер вийде у Лігу чемпіонів 2024/25)" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Зауважимо, що скоріше за все Скіра мав на увазі вихід Інтера у Лігу чемпіонів-2023/24 за підсумками нинішнього сезону, адже про долю ЛЧ-2024/25 відомо точно буде не скоро.

34-річний оборонець приєднався до Інтера влітку 2022 року і підписав орендну угоду на рік. У новому клубі Франческо провів 14 матчів і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, інший лівоногий центрбек "нерадзуррі" заявив про контакт із Тоттенгемом.