У матчі 2 туру групової стадії чемпіонату світу збірна Марокко несподівано переграла Бельгію з рахунком 2:0.

Найкращим гравцем матчу визнано вінгера марокканської національної команди Хакіма Зієша. В цьому поєдинку віддав гольову передачу на Закарію Абухляля.

In February, Hakim Ziyech retired from Morocco duty after he was left out of their AFCON team.



Today he put in a MOTM performance to help his nation to a historic win 👏 pic.twitter.com/pCSjn1p7Bp