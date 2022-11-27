У матчі 2 туру групової стадії чемпіонату світу збірна Марокко несподівано переграла Бельгію з рахунком 2:0.

Найкращим гравцем матчу визнано вінгера марокканської національної команди Хакіма Зієша. В цьому поєдинку віддав гольову передачу на Закарію Абухляля.

Після двох матчів у збірної Марокко 4 залікових балів. В останньому турі вони зустрінуться з Канадою.