ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
27 листопада 2022, 19:04
Зієш — найкращий гравець матчу Бельгія — Марокко
Вінгер зробив чималий внесок в перемогу команди.
ХАКІМІ ЗІЄШ ТА АШРАФ ХАКІМІ, GETTY IMAGES
27 листопада 2022, 19:04
У матчі 2 туру групової стадії чемпіонату світу збірна Марокко несподівано переграла Бельгію з рахунком 2:0.
Найкращим гравцем матчу визнано вінгера марокканської національної команди Хакіма Зієша. В цьому поєдинку віддав гольову передачу на Закарію Абухляля.
Після двох матчів у збірної Марокко 4 залікових балів. В останньому турі вони зустрінуться з Канадою.