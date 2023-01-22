Італія

Нова заява керівництва туринців.

У п'ятницю, 20 січня, з туринського Ювентуса зняли 15 очок за звинувачення у фінансових махінаціях. Таким чином "б'янконері" з зони Ліги чемпіонів опустилися до середини таблиці.

Клуб із П'ємонта оперативно опублікував першу заяву з цього приводу. Основна думка у ній зводилася до подачі апеляції на таке покарання.

Напередодні ж гри між Ювентусом і Аталантою, яка триває цими хвилинами (пряма онлайн-трансляція доступна на Football.ua), слово взяв виконавчий директор "б'янконері" Мауріціо Сканавіно. Нижче наведемо його слова:

"Перш за все, від імені всього клубу, я хотів би дистанціюватися від тих "псевдобболівальників", які використовували мову ненависті та погроз проти Гравіни (президента італійської федерації — Прим.), його родини та адвоката Чіне. Ми підтримуватимемо наш захист з великою рішучістю, але завжди з великою повагою та компетентністю, у відповідні способи та у відповідних місцях.

Ми вважаємо цей вирок абсолютно несправедливим і несправедливим. Найближчими днями ми очікуємо на причини, які мають надійти до кінця місяця, але ми обов’язково звернемося до CONI (Італійський нацональний олімпійським комітет — Прим.) з проханням підтримати наші позиції, які є дуже твердими та чіткими, і які вже були успішно прийняті у звичайному процесі. Ми віримо, що у нас є інші, і ми продовжуватимемо йти цим шляхом: не тільки ми у Ювентусі та наші вболівальники вважають, що це несправедливий вирок.

Я також маю подякувати вболівальникам інших команд, які у ці дні підтримали нас, а також людям, які тривалий час працювали у футболі, і відомим особистостям на телебаченні та в соціальних мережах, які показали, що розуміють несправедливість і перебільшення цього рішення.

Я думаю, вони зрозуміли, як федеральне правосуддя може поводитися швидко і несправедливо: це викликає занепокоєння, тому що сьогодні це сталося з Ювентусом, а завтра це може статися з іншою командою.

Керубіні. Він виконує роль спортивного директора і виконує різні обов'язки: очевидно, що йому заборонено виконувати низку заходів, включаючи трансферний ринок. Ми організувалися та швидко відреагували, завдяки великій єдності всередині компанії: ми вирішили призначити Франческо Кальво головним футбольним директором спортивної зони, якому підпорядковуватимуться район Керубіні, Брагін та всі операції. Франческо – відома людина у світі футболу, він має великий досвід, отриманий у Ромі, Ювентусі та Барселоні, а також тривалий час працював у такій транснаціональній компанії, як Philip Morris. Що стосується можливих ринкових переговорів, Франческо допоможе мені разом із Джованні Манна, нинішнім спортивним директором Next Gen, який має великий досвід.

Ми повинні бути готові до всього: на жаль, це речення навчило нас, що марно бути оптимістами чи песимістами, але нам доведеться бути готовими, готовими та рішучими: навіть ця ситуація, яка, як ми не очікували, може мати такий масштаб, була серед потенційних варіантів. У нас є рада надзвичайно досвідчених людей, група здібних юристів, і ми з великою рішучістю шукатимемо елементи на підтримку наших аргументів.

Я спілкувався з командою і побачив велику єдність, починаючи з першої зустрічі з тренером учора вранці та зустрічі з президентом Ферреро. Я був здивований, побачив надзвичайно спокійну та рішучу групу. Вони всі були свідомі, підготовлені, навіть їхні повідомлення підтверджують настрій і ситуацію в команді.

Це дуже особливий етап, як ви можете собі уявити, нам доведеться бути свідомими та розставити собі пріоритети. У спортивній частині ситуація чітка, міцна і спокійна: ми очікуємо багато очок з поля, зараз важливо підтримувати порядок і дисципліну, потім буде 2 фаза.

У кожного свої особливості, ми — група професіоналів, людей, які володіють низкою навичок, присвячених управлінню клубом, спортивній стороні та судовим питанням. Президент хотів підтвердити, що ми матимемо компетентний і шанобливий підхід" — передає слова функціонера офіційний сайт Юве.

Нагадаємо, що туринський гранд можуть виключити з єврокубків.