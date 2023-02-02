Італія

Востаннє таке вдавалося Кальярі у сезоні-2004/05.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Італії Кремонезе в гостях обіграв Рому (2:1) та пройшов у півфінал турніру.

За інформацією OptaPaolo, "тигри" стали першими за 18 років новачком італійської Серії А, який зміг вийти до півфіналу національного кубка. Востаннє таке вдавалося Кальярі у сезоні-2004/05.

Для Кремонезе це другий півфінал історії клубу. Вперше команді вдалося досягти цієї стадії турніру в 1987 році.

Зазначимо, що Кремонезе набрав лише вісім очок після 20 турів та посідає останнє місце у турнірній таблиці Серії А.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Кремонезе.