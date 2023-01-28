До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Італії, який пройшов 28 січня 2023 року о 19:00.
Дарміан проти Окереке, Getty Images
28 січня 2023, 21:57
Міланський Інтер розпочав друге коло італійської Серії А з матчу проти абсолютного аутсайдера турніру — Кремонезе. Команді Сімоне Індзагі вдалося подужати суперника по ломбардійському дербі з рахунком 2:1.
Відзначимо, що свої гольові подвиги продовжує Лаутаро Мартінес. Цього разу аргентинцю вдалося відзначитися дублем.
Відео голів та огляд матчу:
Кремонезе — Інтер — 1:2
Голи: Окереке, 11 — Лаутаро Мартінес, 21, 65
Кремонезе: Карнесеккі — Б'янкетті(Буонаюто, 67), Кірікеш, Васкес — Сернікола, Бенассі, Кастаньєтті (Афена-Г'ян, 60), Мейте, Валері — Окереке (Дзанімак'я, 72), Чофані (Дессерс, 60)
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Дамфріс, Гальярдіні, Чалханоглу (Асллані, 66), Мхітарян, Дімарко (Гозенс, 67) — Лаутаро Мартінес (Корреа, 77), Джеко (Лукаку, 77)
Попердження: Ачербі, Чалханоглу.