Італія

Давіде Баллардіні оцінив виступ своєї команди у матчі Кубка Італії проти Роми.

Головний тренер Кремонезе Давіде Баллардіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Італії проти Роми (2:1).

"Кремонезе провів хороший матч. Проти великих клубів потрібна вдача, але ми її заробили. Ми показали гарну командну гру. Я не очікував на такий виступ від своєї команди.

Ми стримували суперника протягом усієї зустрічі", — цитує Баллардіні журналіст Джанлука Ді Марціо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Кремонезе.