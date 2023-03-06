Італія

"Стара синьйора" оштрафує італійського нападника.

У матчі 25 туру італійської Серії А Ювентус в гостях мінімально поступився Ромі (0:1).

У цьому матчі на заміну вийшов нападник "старої синьйори" Мойзе Кін, який лише через 40 секунд отримав пряму червону картку за грубий фол проти Джанлуки Манчіні.

За інформацією Football-Italia, це видалення третє за швидкістю в чемпіонаті Італії. 1990 року за 10 секунд видалення отримав гравець Болоньї Джузеппе Лоренцо, а 2015 року червону картку отримав Джуліо Мільяччо з Аталанти за 32 секунди.

Також журналіст Ромео Агресті у своєму твіттері повідомляє, що Кін буде оштрафований керівництвом клубу за свою неспортивну поведінку.

Нинішнього сезону Кін провів 32 матчі, в яких забив сім голів.