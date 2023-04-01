Італія

Перемогу "фіалкам" приніс єдиний м'яч у виконанні Джакомо Бонавентури.

Міланський Інтер у матчі 28 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально поступився Фіорентині з рахунком 0:1.

Перемогу "фіалкам" приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Джакомо Бонавентури, який відзначився голом на 53 хвилині.

Зазначимо, що для "нерадзуррі" це вже третя поразка поспіль після невдач у матчах проти Спеції та Ювентуса. Для "фіалок" це п'ята перемога поспіль.

Після 28 ігор Інтер набрав 50 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А, а у Фіорентини — 40 балів та восьмий рядок.

Інтер — Фіорентина 0:1

Гол: Бонавентура, 53.

Інтер: Онана — Бастоні (Де Врей, 63), Ачербі, Дарміан — Госенс (Белланова, 63), Мхітарян (Асллані, 78), Брозович (Джеко, 78), Барелла, Думфріс — Корреа (Мартінес, 63), Лукаку.

Фіорентина: Терраччано — Бірагі, Ігор, Куарта (Міленкович, 46), Додо — Мандрагора (Барак, 76), Бонавентура — Сапонара (Соттіл, 66), Кастровіллі (Амрабат, 66), Іконе (Раньєрі, 76) — Кабрал.

Попередження: Брозович, Ачербі — Кастровіллі, Іконе, Амрабат.