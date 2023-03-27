Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст відзначився історичним голом.

У рамках другого матчу відбору до Євро-2024 збірна Італії переграла Мальту із рахунком 2:0.

Одним із голів у цьому поєдинку записав на свій рахунок 25-ріний півзахисник Монци Маттео Пессіна. Він — перший гравець цього клубу, який забив за збірну.

"Я цього не знав. Втім, крім голу, я радий перемозі. Ці ігри ніколи не бувають легкими, як ми побачили сьогодні, важливо було перемогти та отримати перші очки.

Для мене велика честь бути тут, а можливість допомогти команді забивати голи — це ще краще. Ми могли зіграти краще, це, звичайно, правда. Але у нас було небагато часу для спільної роботи, ми вже грали в четвер, не бачилися з листопада, тому завжди потрібно трохи часу, щоб зігратися із хлопцями.

Ми всі з різних клубів, граємо за різними тактичними системами. Ми багато працювали і отримали результат, сподіваюся, тренер буде цим задоволений", — сказав Пессіна.

Відео голів та огляд матчу між Італією та Мальтою можна дивитись на Football.ua.