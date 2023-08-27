Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 серпня 2023 року, 21:45.
Мілан - Торіно, Getty Images
27 серпня 2023, 08:30
Мілан у матчі другого туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Торіно (4:1).
Перемогу команді Стефано Піолі принесли забиті м'ячі у виконанні Пулішича, Ернандеса та Жиру, який оформив дубль, двічі реалізувавши пенальті. У складі "биків" єдиним результативним ударом відзначився Схюрс.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Торіно у 2 турі італійської Серії А-2023/24:
Мілан - Торіно 4:1
Голи: Пулішич 33, Жиру 43 (пен.), 65 (пен.), Ернандес 45+1 — Схуурс 36
Мілан: Меньян, Калабрія, Тіав (К'єр 79), Томорі, Ернандес (Флоренці 87), Крунич, Лофтус-Чік (Муса 66), Рейндерс, Пулішич, Жиру (Окафор 65), Леау (Чуквуезе 65)
Торіно: В. Мілінкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родрігес, Белланова (Лазаро 59), Іліч (Лінетті 46), Річчі, Войвода, Влашич, Радоньїч (Карамо 59), Санабрія (Пеллегрі 22)
Попередження: Ернандес, Тіав — Іліч, В. Мілінкович-Савич, Лінетті.