Італія

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Дженоа.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував фіаско своєї команди у матчі італійської Серії А проти Дженоа (1:4).

"Я перепрошую студію, але в мене немає реального бажання говорити. Я не розмовляв з гравцями. Коли я не спілкуюся з гравцями, це означає, що я не можу докладно щось обговорити або відповісти на запитання.

Ми почали погано, це правда – ми пропустили жахливий гол. Так само, як і той, що ми пропустили в перші хвилини проти Верони. Була реакція, ми зрівняли рахунок, але відразу Льоренте отримав травму, і структура команди змінилася в гірший бік. Враховуючи жовту картку Манчіні та особистість цього арбітра, ми вважали за правильне його замінити, тому знову довелося змінити структуру.

Коли наш гол було скасовано через офсайд, ми відчули, що можемо зрівняти рахунок. Дженоа сиділа глибоко, ми домінували, навіть не створюючи багато добрих моментів. Усі наші заміни були атакуючими, але, вочевидь, після третього голу все було закінчено. Іноді у таких ситуаціях пропущені п'ять чи шість м'ячів можуть стати повною катастрофою. Четвертий гол для мене взагалі був вирваний із контексту гри.

Я не хочу багато говорити про оборону, але люди говорили про помилки Ібаньєса, які стали майже знаковими у великих іграх, але правда в тому, що він давав нам неймовірну міцність. Ми втратили Смоллінга і ви можете бачити, скільки ігор ми виграли без нього. Коли нам бракує цих гравців, нам бракує надійності. Однак говорити, що ми втратили її через те, що нам не вистачає того чи іншого гравця, також несправедливо. Згуртованість також є наслідком командного духу та колективної роботи. Ми втратили частину цього.

Наразі кожен пропущений нами удар – це гол. Я не маю нічого проти Патрісіу, це просто ситуація, за якою ми всі спостерігаємо. Я відчуваю це з бічної лінії і думаю, що гравці теж відчувають цей неспокій на полі.

Це найгірший початок сезону у моїй кар'єрі. Однак я також думаю, що вперше в історії Рома зіграла у двох європейських фіналах поспіль.

Зараз у нас є цей склад і з ним ми маємо вийти із цієї ситуації. Трансферного вікна більше немає, ніхто не може піти чи приїхати. Ми не маємо часу плакати. Ми можемо плакати всередині, бо це ранить наші серця, особливо в мене через мої відносини з уболівальниками Роми. Але ми повернемось до роботи. Наступна гра теж може принести три очки, а не сім чи вісім, але вона стане для нас дуже, дуже важливою", — наводить слова Моурінью Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Рома.