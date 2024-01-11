Італія

Заради путівки до півфіналу турніру "стара синьйора" обіграла Фрозіноне.

Туринський Ювентус у чвертьфіналі Кубку Італії впевнено обіграв Фрозіноне та пройшов у півфінал турніру.

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зусиллями Аркадіуша Міліка, який реалізував пенальті, а через 27 хвилин він оформив дубль.

На початку другого тайму Мілік оформив хет-трик, а потім на 61 хвилині четвертий м'яч у ворота гостей забив Кенан Їлдиз.

Таким чином Ювентус пройшов у півфінал, де зіграє проти Лаціо, який обіграв Рому (1:0). В іншому півфіналі зіграють Фіорентина та Аталанта, які обіграли Болонью та Мілан відповідно.

Ювентус — Фрозіноне 4:0

Голи: Мілік, 11 (з пенальті), 38, 48, Їлдиз, 61.

Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Гатті — Костич, Міретті (Ілінг, 62), Локателлі (Ніколуссі-Кавілья, 62), Маккенні, Веа — Їлдиз (Нонге Боенде, 78), Мілік (Влахович, 62).

Фрозіноне: Черофоліні — Лусуарді, Романьолі, Окопі — Гаррітано, Маццітеллі, Брешианіні (Барренечеа, 59), Лірола (Боніфаці, 79) — Ібрагімович (Суле, 46), Арруї (Джеллі, 59) — Жорже (Кеддіра, 79).

Попередження: Локателлі, Костич, Гатті.