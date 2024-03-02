Італія

Наставник "россонері" поділився своїми емоціями після гри з Лаціо.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Лаціо (1:0), а також розповів про завдання "росонері" на нинішній сезон.

"Матч вийшов напруженим та не дуже видовищним. У першому таймі ми грали повільно, потрібно було якнайшвидше рухати м'яч, знаходити більше вільних зон. Після перерви ми почали краще та скористалися помилками Лаціо. Загалом гра була рівною, з мінімумом гольових моментів.

Важливо, що ми зіграли на нуль – останнім часом пропускали дуже часто, хоча у наших воріт було не так багато моментів. Ми маємо майстерність, щоб забивати – як у тих, хто грає з перших хвилин, так і в тих, хто виходить на заміну.

Ціль на сезон – закріпитися на третьому місці в Серії А або покращити позиції. Також є завдання у Лізі Європи, хоча Славія із Праги дуже сильний суперник.

Я зосереджуюсь на тому, щоб провести успішний сезон. Попереду ще важливі матчі. Я не коментую слова власника клубу, тому що він має право давати будь-які оцінки. У нас у команді ніколи не було проблем із самовіддачею, настроєм чи вірою в себе. Коли ми програвали, то це траплялося не через те, що нам не вистачало єдності", — наводить слова Піолі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Мілан.