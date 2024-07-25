Італія

Команда Сеска Фабрегаса продовжує посилювати склад перед сезоном в італійській Серії А.

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Алі Джасімом.

Угода з 20-річним іракським вінгером розрахована на три роки. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Алі була Аль-Кахрбаа, але минулого сезону він виступав за Аль-Куву на правах оренди. На його рахунку п'ять матчів в азіатській Лізі чемпіонів та чотири забиті м'ячі.

Також додамо, що зараз Джасім виступає за збірну Іраку на Олімпійських іграх і у першому турі він забитим голом допоміг своїй команді обіграти Україну (2:1).