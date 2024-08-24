Італія

Football.ua розповідає про наступні десять поєдинків у рамках чемпіонату Італії.

Новий сезон італійської Серії А повертається на стадіони десятьма матчами другого туру. Відкриють його два поєдинки, що відбудуться вже сьогодні, розпочавшись о 19:30 за київським часом.

ПАРМА — МІЛАН

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 19:30. ЕННІО ТАРДІНІ, ПАРМА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ЛУКА САККІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Парма повернулася до "еліти" італійського футболу, стартувавши з доволі непоганого результату. У першому турі нової кампанії Серії А підопічні Фабіо Пекк'ї вдома обмінялися голами з Фіорентиною, поділивши очки (1:1).

Та чи готові "джаллоблу" дати бій ще сильнішому опоненту — головне питання сьогоднішньої дуелі. Серія Мілана без поразок Пармі триває вже 8 поєдинків і навряд чи вона перерветься саме зараз.

Для Мілана дебютний офіційний матч під керівництвом Паулу Фонсеки був неймовірно нервовим. "Россонері" ледь не зазнали домашньої поразки від Торіно, врятувавши нічию на останніх хвилинах зустрічі (2:2).

Допоміг у цьому й зірковий новачок Альваро Мората, якого міланський клуб утратив через травму. Очікується, що його місце в центрі нападу на деякий час дістанеться другому герою протистояння з туринцями Ноа Окафору.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Чиркаті, Валері — Естевес, Бернабе — Ман, Зом, Міхейле — Бонні

Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Окафор

прогноз 1:2

УДІНЕЗЕ — ЛАЦІО

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відносно вдалим можна назвати старт Удінезе під керівництвом Кості Руняїча. Так, команда на виїзді відібрала очки в Болоньї (1:1), яка за підсумками минулого сезону отримала право зіграти в Лізі чемпіонів, тоді як "б'янконері" боролися за виживання. Нічийний результат узагалі не відображає того, що відбувалося на полі, адже підопічні Вінченцо Італьяно заслуговували здобуття трьох очок.

Поділити очки ще й з Лаціо Удінезе буде дуже непросто, що вже казати про потенційну звитягу. Навіть на Стадіо Фріулі місцевий колектив не перемагав "б'янкоселесті" вже одинадцять матчів поспіль.

Ані зміна головного тренера, ані відхід Чіро Іммобіле, Луїса Альберто і Феліпе Андерсоном не завадили Лаціо розібратися вдома з Венецією в першому турі (3:1). Римляни швидко пропустили, але були сильнішими загалом, тож зуміли відігратися, здобувши бажані три очки.

До сьогоднішнього протистояння колектив Марко Бароні підходить в якості хоч і не значного, але все ж фаворита на перемогу. "Б'янкоселесті" важливо провести хороший матч, який не вплине негативно на їхній настрій перед наступним туром, в якому вони прийматимуть у Римі Мілан.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Карлстрем, Паєро, Камара — Товен, Бреннер — Лукка

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Весіно, Деле-Баширу — Нослін, Кастельянос, Дзакканьї

прогноз 0:1

ІНТЕР — ЛЕЧЧЕ

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ ДІ МАРКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Далеко не найкращим був для Інтера перший офіційний матч в якості чемпіона Італії-2023/24. Колектив Сімоне Індзагі втратив перемогу над Дженоа на виїзді через пізній гол колишнього "россонері" Жуніора Мессіаса (2:2). Янн Зоммер упорався з його ударом із пенальті, але врятувати під час добивання вже не встиг.

Уже вдома, в поєдинку з одним із головних фаворитів на виліт до Серії Б, "нерадзуррі" мають повернутися на шлях до потенційного захисту титулу. На Джузеппе Меацца Інтер має десятиматчеву серію з перемог над Лечче.

"Джаллороссі" стартували в новому сезоні чемпіонату Італії з розгромної домашньої поразки від Аталанти (4:0). Під керівництвом Луки Готті Лечче раніше не пропускав чотирьох голів.

Об'єктивно, шансів на здобуття бодай одного залікового балу в цієї команди сьогодні буде дуже мало. Скоріше "джаллороссі" максимум боротимуться за уникнення розгрому, якого вони зазнали в понеділок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Лечче: Фальконе — Жандре, Гашпар, Баскіротто, Галло — Рамадані, П'єрре — Банда, Мархвінські, Доргу — Крстович

прогноз 3:0

МОНЦА — ДЖЕНОА

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 21:45. Ю-ПАВЕР СТЕДІУМ, МОНЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Монца Алессандро Нести нічим не порадувала своїх уболівальників у першому турі нової кампанії турніру. Виявити сильнішого в ході виїзної боротьби з Емполі не вдалося, як і бодай раз відсвяткувати взяття воріт (0:0).

У минулому сезоні "б'янкороссі" вперше з 2006 року зустрілися з Дженоа, двічі здолавши команду з Генуї. Повторити цей успіх під керівництвом нового керманича буде непросто, хоча саме господарі поля з невеликим відривом вважаються фаворитами сьогоднішнього протистояння.

"Россоблу" в першому турі вдалося зупинити Інтер, чинного чемпіона Італії, вирвавши в нього нічию (2:2) на останніх хвилинах домашнього матчу. Звісно, в дечому колектив Альберто Джилардіно поступався "нерадзуррі", але проявив характер, зумівши досягти дуже непоганого результату.

Значно покращити ситуацію може помста Монці за попередню кампанію. Хоча навіть ті дві поразки не завадили клубу з Генуї обійти "б'янкороссі" в турнірній таблиці Серії А-2023/24, фінішувавши 11-м, тоді як їхньому сьогоднішньому опоненту дісталася 12-та сходинка.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Монца: Піцціньякко — Іццо, Марі, Карбоні — Бірінделлі, Бондо, Пессіна, Кірьякопулос — Мальдіні, Мота — Джурич

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані, Васкес — Дзанолі, Френдруп, Бадель, Мессіас, Мартін — Пінамонті, Вітінья

прогноз 1:1

ФІОРЕНТИНА — ВЕНЕЦІЯ

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 19:30. АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулого тижня Фіорентина зустрілася на виїзді з Пармою, ще одним клубом, який повернувся до Серії А за підсумками попереднього сезону. Здолати "джаллоблу" підопічним Раффаеле Палладіно не вдалося, поділивши з ними очки (1:1).

Серед тижня "віола" влаштувала гольову феєрію в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Угорська Пушкаш Академі на Артеміо Франкі отримала в свої ворота три голи, відповівши на них трьома результативними ударами.

Доволі непростим має бути повернення Венеції до "еліти" італійського футболу, адже в перших двох турах їй доводиться мати справу з двома командами, які цього сезону гратимуть в єврокубках. Старт із виїзної поразки від Лаціо (3:1) на тлі ідентичної невдачі в 1/32 фіналу Кубка Італії — явно не те, що хотіли б бачити вболівальники "аранчіонероверді".

Підопічні Еусебіо Ді Франческо будуть аутсайдерами завтрашнього поєдинку. Судячи з матчу проти Лаціо, навряд чи вони зможуть щось протиставити іншому очевидно сильнішому за них опоненту.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Мартінес Кварта, Раньєрі, Комуццо — Додо, Річардсон, Мандрагора, Бірагі — Кольпані, Куаме — Кін

Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шверко — Кандела, Андерсен, Дункан, Дзампано — Орістаніо, Еллертсон — Гютк'єр

прогноз 2:1

ТОРІНО — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 19:30. ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Торіно міг здобути другу поспіль звитягу під керівництвом Паоло Ванолі, але в першому турі Серії А туринці втратили перевагу в два голи над Міланом, двічі пропустивши наприкінці зустрічі (2:2). Тим не менш, за якої б там не було гри, здобутий на виїзді заліковий бал у поєдинку з таким суперником — чималий успіх для "биків".

У минулому сезоні Торіно перервав серію з чотирьох поспіль програних Аталанті домашніх матчів, розгромивши її з рахунком 3:0. Повторення такого результату зараз виглядає малоймовірним, але бодай дати бій завтра туринці мають бути спроможні.

Після поразки від мадридського Реала в Суперкубку УЄФА (2:0) Аталанта розгромила на виїзді Лечче (4:0). Дублі новачків Марко Брешіаніні та Матео Ретегі забезпечили "нерадзуррі" здобуття максимально можливої кількості очок.

Навряд чи Аталанта допустить ситуацію, в якій тижнем раніше опинився Мілан, але все одно може так само втратити залікові бали. Після Торіно на колектив Джан П'єро Гасперіні чекають ще складніші суперники, а саме Інтер (виїзд) і Фіорентина (вдома), тож завтра клубу з Бергамо важливо бути не менш ефективним, аніж у першому турі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Коко, Мазіна — Лазаро, Річчі, Лінетті, Ілич, Соса — Санабрія, Сапата

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Де Рон, Гін — Дзаппакоста, Едерсон, Брешіаніні, Пашалич, Руджері — Де Кетеларе, Ретегі

прогноз 2:2

НАПОЛІ — БОЛОНЬЯ

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 21:45. ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі Антоніо Конте несподівано "отримав на горіхи" в першому турі чемпіонату Італії. "Адзуррі" примудрилися стати жертвою Верони, від якої пропустили три м'ячі, так і не зумівши відповісти на них бодай одним своїм результативним ударом.

Тим не менш, до цієї зустрічі саме неаполітанці підходять в якості фаворитів. У Наполі буде можливість перервати серію з трьох поспіль матчів без звитяг над Болоньєю.

У першому офіційному матчі під керівництвом Вінченцо Італьяно Болоньї відверто не пощастило. "Россоблу" мали здобути три очки в домашньому матчі проти Удінезе, але зуміли лише поділити з ним очки (1:1), не скориставшись своїми моментами.

Гості навряд чи будуть так званими хлопчиками для биття в центральному поєдинку другого туру нової кампанії турніру. Та й нічия, якщо не така, як у першому, теж не має розчарувати вболівальників клубу з Болоньї.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Маццоккі, Ангісса, Лоботка, Олівера — Політано, Кварацхелія — Распадорі

Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Ерлич, Міранда — Моро, Фройлер — Орсоліні, Фаббіан, Ндоє — Кастро

прогноз 2:1

РОМА — ЕМПОЛІ

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 21:45. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ЦУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома відверто засмутила своїх уболівальників у першому турі, не тільки не зумівши здолати Кальярі на виїзді, але й не порадувавши результативними ударами (0:0). "Джаллороссі" не вдалося відсвяткувати взяття воріт "россоблу" вперше за сімнадцять поєдинків.

Звісно, колектив Даніеле Де Россі вважається фаворитом завтрашньої дуелі. Серія Роми з домашніх перемог над Емполі зараз налічує шість матчів. Попередня була доволі солідною — гості Олімпіко отримали в свої ворота сім м'ячів, нічим не відповівши.

Емполі, як і Рома, був одним із чотирьох клубів, які стали учасниками двох матчів, що закінчилися внічию з рахунком 0:0. Підопічні Роберто Д'Аверси не зуміли здолати вдома Монцу.

Чекати на повторення успіху останнього туру Серії А-2023/24, коли "адзуррі" на Карло Кастеллані вирвали перемогу (2:1) над столичним колективом навряд чи варто. Емполі — один із фаворитів на виліт, тож завтра "джаллороссі" мають здобути три очки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Ле Фе, Паредес, Пеллегріні — Суле, Довбик, Ель Шаараві

Емполі: Васкес — Валукєвич, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гас, Гендерсон, Пеццелла — Фацціні, Еспозіто — Коломбо

прогноз 2:0

КАЛЬЯРІ — КОМО

ПОНЕДІЛОК, 26 СЕРПНЯ, 19:30. УНІПОЛ ДОМУС, КАЛЬЯРІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Кальярі в першому турі втримав важливий для майбутньої боротьби за виживання заліковий бал у домашньому матчі проти Роми (0:0). Тепер на підопічних Давіде Ніколи чекає дуель з одним із конкурентів за збереження "прописки" в найвищому дивізіоні Італії.

У шести останніх офіційних матчах "россоблу" Комо не програвали. Однак, влітку цього року команди зустрілися на нейтральному полі, готуючись до нової кампанії Серії А. Тоді, майже місяць тому, сильнішими були саме "б'янкоблу" (3:1).

Для колективу Сеска Фабрегаса старт у чемпіонаті видався не настільки вдалим. Комо без шансів поступився Ювентусу на виїзді (3:0), завдавши лише одного удару в бік воріт туринців, хоч і в площину.

Матч проти рівного суперника буде можливістю для "б'янкоблу" довести, що вони дійсно мають спроможність утриматися в "еліті". Кілька зірок у складі та цікава особистість керманича клубу ніяк не допомогли Комо уникнути поразки від Ювентуса та вильоту з 1/32 фіналу Кубка Італії трохи раніше, тож побачимо, що буде тепер.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, В'єтеска, Луперто — Ацці, Дейола, Праті, Марін, Ауджелло — Лувумбу, Пікколі

Комо: Рейна — Йовіне, Гольданіга, Барба, Морено — Стрефецца, Браунедер, Енгельгардт, Да Кунья — Кутроне, Белотті

прогноз 1:1

ВЕРОНА — ЮВЕНТУС

ПОНЕДІЛОК, 26 СЕРПНЯ, 21:45. МАРКАНТОНІО БЕНТЕГОДІ, ВЕРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ДЖУА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Верона Паоло Дзанетті створила головну несподіванку першого туру нової кампанії чемпіонату Італії. Дубль новачка Даніеля Москери допоміг "джаллоблу" розгромити вдома Наполі (3:0). Команді більш ніж удалося реабілітуватися за виліт з 1/32 фіналу Кубка Італії двома тижнями раніше відсьогодні.

"Джаллоблу" нерідко створюють проблеми Ювентусу на Маркантоніо Бентегоді. В останніх дев'яти подібних матчах у рамках Серії А гості зуміли перемогти лише двічі, при цьому тричі зазнавши поразки.

Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти стартував із упевненої домашньої звитяги в матчі проти Комо. Відзначити варто чудовий дебют Самуеля Мбангула, якого "б'янконері" в 2020 році знайшли в одній з молодіжних команд Андерлехта. Нападник записав на свій рахунок гол та асист, допомігши розгромити суперника своєї команди (3:0).

Попри сумнівну історію виступів на Маркантоніо Бентегоді та перемогу Верони над Наполі, саме Ювентус, звісно ж, вважається фаворитом останньої дуелі туру. Туринцям удруге доводиться закривати його й уже цікаво побачити, чи буде вдача на стороні Ювентуса й цього разу, вже в більш складній ситуації.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Коппола, Фресе — Белаян, Дуда — Лівраменто, Харруї, Лазович — Тенгстедт

Ювентус: Ді Грегоріо — Даніло, Бремер, Гатті, Кабаль — Локателлі, Луїс — Камб'язо, Їлдиз, Мбангула — Влахович