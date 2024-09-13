Італія

Італієць порівняв Довбика та Голанда.

Італійський нападник Маріо Балоттеллі вважає, що перехід Артема Довбика в Рому стане успішним і українець заб'є багато голів за римлян.

"З погляду типології, я б сказав, що Довбик схожий на Голанда за манерою і злістю, з якою він атакує. У нього такий стиль, він не дуже скоординований, але видно, що це сильний нападник, який вміє забивати голи з меж штрафного майданчика.

Кількість таких голів буде виражатися двозначними цифрами", — сказав Балотеллі в ефірі каналу ControCalcio на Twitch.

Нагадаємо, Артем Довбик відновився після травми та вже готовий повернутися на поле.