Італія

Кріштіану Джунтолі не дав однозначної відповіді щодо майбутнього французького хавбека.

Напередодні стало відомо про те, що після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

Утім, незважаючи на це, туринський клуб все ще всерйоз розглядає варіант із достроковим розірванням контракту з 31-річним французом, який спливає влітку 2026 року. Також "старій синьйорі" надходили запити з Саудівської Аравії та МЛС.

Спортивний директор Ювентуса Кріштіану Джунтолі прокоментував ситуацію навколо майбутнього Погба.

"Ми приймемо рішення після офіційної заяви TAS. Поль був чудовим гравцем, але він вибув надовго... Давайте просто почекаємо і подивимося, що станеться", — цитує слова Кріштіану Джунтолі журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше щодо майбутнього Поля Погба висловився головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта.