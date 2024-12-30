Італія

Стали відомі деталі угоди тренера з клубом.

Напередодні Мілан на власному полі зіграв унічию проти Роми у домашньому поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A.

Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри стало відомо, що керівництво "россонері" сповістило головного тренера Паулу Фонсеку про рішення щодо його звільнення.

Ці слова знайшли підтвердження у відповіді самого фахівця на питання журналіста після зустрічі з керівництвом клубу.

І одразу ж стало відомо, хто очолить клуб після Фонсеки.

Тим часом, як і за будь-якого звільнення головного тренера, поставало питання щодо компенсації для Паулу невідпрацьованої частини контракту, який від початку був розрахований на три роки.

Утім, оскільки португалець не відпрацював і піврічного терміну, клуб виплачуватиме йому зарплатню лише за перший рік роботи.

Першим матчем нового тренера Мілана стане гра півфіналу Суперкубка Італії проти туринського Ювентуса.